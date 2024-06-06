氣溫直線飆升，讓人忍不住想消消暑，但無形中卻可能帶來健康危機？例如許多人愛吃的涼拌菜，其中就暗藏中毒風險，日本曾爆發450多人吃市集上的涼拌小黃瓜集體食物中毒，中國一位老人家因隔夜涼拌黃瓜引發感染性休克，送進加護病房差點喪命！專家提出6大建議，只要照做就不必擔心傷身體。

2014年日本靜岡市發生集體食物中毒事件，450多人因生食小黃瓜感染出血性大腸桿菌；2016年緬甸136人因吃涼拌木瓜絲而上吐下瀉；2023年中國四川一家四口吃隔夜的涼拌皮蛋而引發食物中毒住院；另一位同樣來自四川的67歲男子，吃下隔夜的涼拌小黃瓜後造成細菌感染，進一步引發感染性休克，幸好搶救後恢復健康。

營養師程涵宇表示，涼拌菜雖然吃來爽脆美味，但一不小心卻可能造成食物中毒。「因為涼拌菜大多是生食，沒有經過高溫烹調的殺菌步驟，再加上夏天氣候濕熱，若沒有及時冷藏容易滋生微生物、細菌，所以食物中毒的風險就比較高。」

「尤其是市場販售的涼拌菜，風險更高！」程涵宇坦言，自己幾乎不曾在市場買過涼拌菜，主要是市場環境、溫度都難以控管，還會有蒼蠅、蟑螂等，也難以做到生、熟食分區處理，再加上老闆經常一邊處理食材、一邊收錢，都很容易汙染食物。

程涵宇認為自己製作涼拌菜較為安全，但要注意以下6件事。「首先，盡量自製涼拌菜；其次是一定要先清洗雙手；第三，是製作時生熟食器具要分開；第四，食物及鍋具要用冷開水或逆滲透水沖過；第五，涼拌菜最好現做現吃，放置室溫不要超過2小時；第六，如果涼拌菜份量較大，先分出當餐要吃的份量，不要一大鍋上桌後再放進冰箱，以免微生物滋長風險大增。」

長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈認為，不一定要使用生食製作涼拌菜，以小黃瓜為例，只要汆燙過，就能去除小黃瓜殘留的農藥、細菌、蟲卵、硝酸鹽和A型肝炎病毒等有害物質。而且汆燙後立即冰鎮，就能保持小黃瓜的脆度和顏色，照樣可以涼拌小黃瓜。

另外，超商販售的涼食如溏心蛋、生菜沙拉，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒孩童不要食用。「孩童6~8歲前胃酸還沒有太多殺菌功能，直到8歲後，胃酸功能逐漸成熟，才具備能吃生食的能力。不過，12歲前因免疫力仍未發展得很完整，吃生食仍有一定的危險性，建議等到國中起，再開始嘗試生食較合適。」

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