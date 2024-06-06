輝達執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展期間，大展親民態度，對於合照、簽名的要求幾乎是來者不拒，4日甚至在女粉絲的胸前簽名，連外媒都大感吃驚，直言其他科技大廠的執行長不會碰上類似的要求，「沒有人會為庫克『挺胸而出』」！

不管是MacBook、晶片，黃仁勳都照簽不誤，就連女子的上衣，就在她「事業線下方」的位置簽名，也難不倒黃仁勳！美國財經媒體《商業內幕》（Business Insider）特地引用台灣網友的影片報導了熱情女粉絲要求簽名的事件。報導以「黃仁勳在女子胸前簽名」為標題，還補上一句「是的，你沒有看錯（Yes, you read that right）」，傳達出明顯的驚訝之情。

美國知名科技媒體《The Verge》則在類似的標題旁補了一句「是的，那真的發生了（Yes, that really happened）」，同樣可以感受到外媒的訝異。

《商業內幕》與《The Verge》都表示，難以想像蘋果執行長庫克，或Google執行長皮查（Sundar Pichai）會碰上類似的要求。

《The Verge》在報導中指出，通常這種狀況會發生在演員或歌手身上。儘管如今許多企業執行長形象越來越新潮，但黃仁勳的皮衣打扮還是獨樹一格，而他也藉此傳達出自己並不像普通執行長的明確訊息，「他是個很酷的執行長」。

《商業內幕》的報導則認為，這次的台灣行鞏固了黃仁勳的「搖滾明星」地位，他不再是「終極酷老爸」，而是身穿黑色皮衣的真正搖滾巨星。