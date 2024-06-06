世界衞生組織周三(5日)證實墨西哥發現全球首宗人類感染H5N2禽流感病毒個案，該名59歲患者，於今年4月中出現發燒、呼吸急促、腹瀉、噁心及全身不適等症狀，於4月24日死亡，生前沒有接觸家禽紀錄，世界衞生組織正在釐清患者的感染途徑。

路透社報導，世衛聲明表示，雖然目前尚不清楚該病例中病毒的接觸來源，但墨西哥的家禽中已報告有H5N2病毒。患者沒有接觸家禽或其他動物的歷史，但有多種潛在的健康狀況，在出現急性症狀之前，由於其他原因已臥床不起三週。

根據現有資訊，世衛組織評估H5N2目前對一般人構成的風險較低。報告指出，目前在海豹、浣熊、熊和牛等哺乳動物中發現禽流感病例，主要是接觸受感染的鳥類。科學家對病毒的變化保持警惕，可能顯示它正在適應，以更容易在人類中傳播。自從三月在乳牛中發現疫情以來，美國已報告了三起與乳牛接觸後感染人類的病例。其中兩人僅出現結膜炎症狀，第三人也出現呼吸道症狀。澳洲5月報告了首例人類感染 (H5N1) 病例，並指出沒有傳播跡象，但在維多利亞州的農場發現了更多家禽感染H7禽流感病例。