繼台灣之後，看好日本及韓國跨境電商後發潛力，淘寶將在日本設立經營團隊，透過託管方式上架商品販售，另外，亦規畫進軍韓國市場。

淘寶以跨境電商之姿，2018年揮軍台灣市場，今年邁入第七年，劉慧娟指出，淘寶近年精進到貨流程，從早期商品下單需要歷經海運40天，目前縮短至7～9天，支付方式除了ATM轉帳、信用卡刷卡，亦擴大至與7-ELEVEN、全家、萊爾富超商代碼繳費。

堅持跨境購物跟在本地電商購買一樣簡單，淘寶去年618檔期前夕，正式接入Apple Pay服務，今年，淘寶透過官方立減、跨店滿減及取消付訂金的機制，將折扣玩法簡化，並擴大超商取貨。今年618檔期，淘寶PLUS門檻降低至人民幣99元，亦升級AI應用，增加個性化演算法及圖像識別，協助消費者找到更具CP值的商品。目前淘寶提供20億項的商品線上販售。

儘管疫情紅利消退，劉慧娟仍看好跨境電商未來發展潛力，她認為，相較於綜合電商未來幾年業績個位數增長，跨境電商具備雙位數成長空間，尤其看好淘寶高CP值、長尾、及創新商品買氣。劉慧娟認為，台灣電商市場發展已慢慢落入被價格競爭框架住的格局，急需所有電商業者積極破局創新，未來，淘寶的成長動能來自掌握Z世代的商機。

淘寶也公布下半年預測五大熱門商品，包括輕鬆解決手機貼膜問題的手機鋼化膜無塵艙、集結杯架／手機支架／雙層收納／充電頭等設計的前開蓋行李箱、製冷手持風扇、全自動洗脫烘一體的迷你洗衣機、以及能當手電筒的露營燈。