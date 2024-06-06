一名19歲的男大學生，身高173公分，體重110公斤，因想減重就醫，醫師檢查後卻發現他的血糖超高，已罹患糖尿病，詢問後發現，男大生每天吃兩份速食，必喝全糖飲料，不喝水，課業壓力大，也幾乎不運動，糖尿病5大危險因子全都中，活生生把自己吃出糖尿病。

新陳代謝科醫師周建安在粉專PO文指出，很多人以為年輕就是本錢，只有年紀大才會得糖尿病，但事實上隨著生活型態的變化，近年來飲食選擇越來越多樣且精緻，也有各種數據都顯示著「糖尿病正在年輕化」。

周建安指，影響胰島素阻抗增加罹患糖尿病機率有5大危險因子，上述這名男大生全都中，以致年紀輕輕就罹患糖尿病。其它民眾也要注意自己有無下列5大糖尿病危險因子。

■不良飲食習慣與肥胖：食物中主要有3種主要類型的碳水化合物—澱粉、糖和膳食纖維。飲食目標是選擇營養密度高的碳水化合物，這意味著它們富含纖維，維生素和礦物質，並且沒有過多的添加糖，鈉和不健康的脂肪。

高加工碳水化合物食品和含有添加糖的食品含有大量的糖，能最直接的刺激血糖水平。對於糖尿病患者來説，選擇GI值 ≤55的食物：對血糖的影響較小。但即使是低GI的食物，也要控制攝取的總量，過量還是會影響血糖和體重。

■缺乏運動：肥胖造成脂肪會導致胰島素阻抗，沒運動肌肉相對不夠或是代謝不夠，也是胰島素阻抗的重要原因，運動可以有效維持血糖的穩定，透過增加運動量，可以提高身體對胰島素的敏感性，增強肌肉的葡萄糖吸收能力。同時，運動會將儲存在體內的葡萄轉化為能量，促進血糖的運用。

■遺傳因素：遺傳因素對於糖尿病的發病也有重要作用，家族中有糖尿病病史，那麼自己罹患糖尿病的風險會明顯增加。若父母一方罹病，遺傳機率為40%，雙親皆有糖尿病則達70%。

對第一型糖尿病，明顯還是第二型糖尿病遺傳影響更大，母親有妊娠糖尿病，出生體重過高或過低都有可能增加糖尿病風險。

■壓力與賀爾蒙：心理壓力引發兒茶酚胺的釋放和葡萄糖皮質素濃度上升，增加對胰島素的需求和胰島素阻抗。兒茶酚胺和葡萄糖皮質素是身體對壓力反應所釋放的主要荷爾蒙。

糖皮質激素通過刺激糖原新生並導致肝醣耗盡來發揮作用。它抑制肌肉和白色脂肪組織吸收和利用葡萄糖，使高血糖成為最普遍且迅速出現的副作用。

■環境因素：環境荷爾蒙與β細胞功能和胰島素分泌功能紊亂有關，比如，砷已被證實通過多種機制破壞β細胞功能，包括影響粒線體功能障礙和增加氧化壓力，及通過改變血清素代謝途徑，甚至空氣污染也會使脂肪組織中的發炎和炎症標誌物表現增加。

要改善糖尿病，周建安指，「初階」解決方法是含糖飲料換成無糖茶，減少精緻碳水加工食品，飯後走動15至20分鐘，每日喝2000cc的水，找出壓力來源；「進階」解決方法是選擇低GI食物和原型食物，增加膳食纖維比例，每周運動至少5天，每次30分鐘，尋找適合的運動方式，如慢跑、騎行、游泳找出專屬的舒壓方式，如踏青、冥想、唱歌等。