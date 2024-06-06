高雄港哨船頭公園驚見女浮屍 身分不明死因待查 07:282024/06/06 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄港務警察總隊。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄港一港口哨船頭公園海面上，於6日清晨5點多被發現1具女性浮屍，高雄港務警察獲報後立刻到場處理。據了解，死者為年約60歲婦女，衣鞋穿著完整，但身上沒有證件，研判落水時間不超過12小時，警方正調閱監視器畫面以及報請相驗釐清她的身分及落海原因。 嘉義松山橋驚見有人浮在水面 男明顯死亡身分待釐清 國軍伙食費明年調升 東沙島、太平島增幅破千元 紅海風雲持續攪局 馬士基一個月內2度上調獲利預測 #高雄港 #哨船頭 #第一港口 #女性浮屍浮屍 #高雄港浮屍 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北橋男浮屍「臉現膠帶纏繞痕」 警採指紋比對身分 14:092024/06/06 社會 9縣市瘋搶輝達！陳其邁曝高雄優勢再提送船位：要有帆船執照 13:212024/06/05 政治 數字看中國│第一季商業銀行淨息差1.54％ 創歷史新低 03:292024/06/04 財經 男警官9個月進出女廁12次 涉偷拍1名30歲女性被抓 18:352024/06/04 社會 尋獲78年前日籍校友 雄中校長為9旬阿公親送畢業證書 18:182024/06/04 生活 「亞洲第一高瀑布」遭踢爆造假 網友源頭拍片PO網遭罵翻 16:422024/06/04 社會 《金融股》一銀承作都更危老再傳捷報 拿下內湖海砂屋自力都更案 10:082024/06/04 財經 《國際經濟》澳洲Q1經濟幾乎停滯 降息機率升高 14:082024/06/05 財經 大同區浮屍「嘴纏膠帶」 不排除他殺！北市刑大介入調查 18:512024/06/06 社會 晴空匯2勇消求救錄音曝光 消防局不思檢討只報案 基層：製造吹哨者壓力 15:082024/06/04 社會 輝達AI算力中心設高雄！陳其邁再招手黃仁勳 ：加碼送船位 15:162024/06/04 政治 顧立雄喊「沒有第一擊」 曝行使自衛權條件：共軍入我12浬領空海 15:462024/06/06 政治 無名屍褲頭神祕數字指向一個人！家屬出面因「這原因」無法認屍 20:062024/06/04 社會 全國首創「女性生理盥洗室」 降低女性校園壓力 21:282024/06/03 生活 女昨日落水仍失蹤！重陽橋又驚現「頭部纏滿膠帶」男浮屍 09:272024/06/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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