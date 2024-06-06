高雄港一港口哨船頭公園海面上，於6日清晨5點多被發現1具女性浮屍，高雄港務警察獲報後立刻到場處理。據了解，死者為年約60歲婦女，衣鞋穿著完整，但身上沒有證件，研判落水時間不超過12小時，警方正調閱監視器畫面以及報請相驗釐清她的身分及落海原因。

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