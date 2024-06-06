輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期訪台所到之處，總會引起民眾圍觀，面對大家的熱情，他總是親切回應，無論合照、簽名都來者不拒。日前主播林彥汝與攝影記者在外吃飯時，無意間巧遇黃仁勳，雖然當時對方被粉絲團團包圍，但她最後仍成功與黃仁勳合影。

林彥汝透露，當時黃仁勳一現身，引起全場驚呼，大家都紛紛放下手中的碗筷，衝上前搶著合照，而被粉絲團團包圍的黃仁勳未拒絕大家的要求，即使寸步難行，仍有耐心與所有人互動，「直到保鑣說他急著上廁所，大家才趕緊讓出一條路」，讓她直呼此場景根本是「廁所在眼前，卻不能上的囧」。由於AI教父魅力太大，甚至有粉絲守候在廁所外等著要合照，而黃仁勳出來後也如大家所願「我也因此獲得一個小幸運合照」。

其實日前主播韓佩穎也曾分享過，在火鍋店偶遇與黃仁勳，大讚對方相當親切，更透露黃仁勳用完餐後還包了一個大紅包給店家，上頭用英文寫下「新年快樂」並簽上名字和日期，「小費包給了店家8千元，給了店家好彩頭」。