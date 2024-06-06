為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規畫，台積電董事會核准資本預算約173.562億美元，包括建置及升級先進製程產能設備約20.48億美元、建置及升級先進封裝、成熟或特殊製程產能設備約42.94億美元、廠房興建及廠務設施工程約110.14億美元。

此外，為降低外匯避險成本，台積電董事會核准在不超過50億美元額度內，增資全資子公司TSMC Global。同時，核准捐贈台大、陽明交大、清大、成大及國內獲選的高中／女高總計不超過40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。

最後，鑒於發行限制員工權利新股將增加流通在外股數，為抵銷造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准6月6日起至8月5日間，預計斥資最高41.61億元、自集中交易市場於每股598～1281元區間買回3249張股票，約占公司已發行股份0.01％，後續將辦理註銷。

台積電說明，買回區間價格為依相關法規訂定，最低價598元為董事會決議當日收盤價的70％，最高價1281元為董事會決議前10個營業日或30個營業日平均收盤價的150％、以孰高者為準，惟若股價低於上述買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。