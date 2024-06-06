最近不少「姐弟戀」的大陸劇爆紅，一名女網友表示，看完這些陸劇很好奇，在現實生活中，30多歲的女生談戀愛有市場嗎？引起網友討論，不少男網友坦言，年齡不是重點，外表才是，如果50歲長得像劉亦菲，當然很可以，另有網友則說，外表保養得宜，個性又好，還會賺錢，這不是天菜嗎？

一名女網友在Dcard上發文表示，最近看了一部大陸劇，女主角30多歲，男主角則是20出頭的小鮮肉，兩人年紀整整差一輪，讓她很好奇，在現實生活中，想她這樣30多歲的女生還有市場嗎？真的會有年輕的弟弟喜歡姐姐嗎？

貼文引起網友討論，多數男網友認為，年齡真的不是問題，外表才是重點，如果長得像劉亦菲或王心凌，就算50歲也很可以；另有網友提到，只要姐姐的外表和身材保養得很好，然後又有穩定的工作，這樣的成熟大姐姐根本就是天菜。

不過有女網友表示，女生30出頭的時候，通常不是想拚工作，就是會突然很想結婚穩定下來，跟弟弟在一起，雖然很有趣，但就是會不太穩定，因此還是會希望找到年齡與經濟等，各方面條件都與自己更相符的人穩定下來。