外資2024年5月淨匯入約117.22億美元，改寫歷史新高，其中外資淨匯入約117.18億美元、陸資淨匯入約0.03997億元，扭轉4月淨匯出態勢。累計前5月淨匯入約256.38億美元，其中外資淨匯入約256.35億美元、陸資淨匯入約0.03472億美元。

同時，外資亦反手回補台股，加計陸資後的整體外資2024年5月買超台股達883.46億元，扭轉連2月賣超態勢、改寫同期次高。金管會分析，主因AI題材展望看好、美國AI公司財報表現優異，帶動台股伺服器供應鏈，且台灣科技廠法說會亦多樂觀看待未來AI需求。

展望後市，金管會證期局指出，雖然美國聯準會降息決策未明、市場持續觀望，但台股AI熱度不減，吸引外資資金匯入，今年前5月淨匯入約256.38億美元（約新台幣8312億元）、創同期新高，推升累計淨匯入金額達2710.9億美元（約新台幣8.79兆元），亦創歷史新高。

證期局統計，台灣上市櫃公司2024年前4月營收12.96兆元、年增8.54％、創同期次高，且台股股利殖利率達2.66％、加計股票股利後為2.77％，截至4月底本益比約23.67倍，顯示台股基本面尚稱穩健。