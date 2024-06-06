從全台所得前十的行政區來看，新竹縣市共有3個行政區入榜，包括竹北市、東區和寶山鄉，其中「竹北市」平均所得為全台之冠，交易量也是最火熱的一區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，住宅市場交易是否熱絡經常受到剛性需求的帶動，而一個地區「就業機會的多寡」和「收入水準的高低」也可以說是最關鍵的因素。新竹縣竹北市距離新竹科學園區大約10分鐘的車程，擁有強勁的就業動能，隨著周邊的生活機能發展成熟，磁吸大量竹科高收入所得族群。不僅替當地帶來人口成長，同時推升房市交易熱度。當地居民平均所得為174.6萬元，近一年交易量為1532件，平均一個月約成交127件，雙雙居入榜行政區之冠。

至於新竹縣市中還有東區和寶山鄉也入列。陳金萍說明，新竹市東區是新竹都會區中發展較早的區域，同時也是全台最知名的科技產業聚落，不僅如此，當地還鄰近清大、交大兩所知名學府，匯聚眾多的優秀理工人才。因此有不少竹科的工作族群選擇就近置產，促使東區成為新竹交易熱區，當地房市也受到強勁的剛性需求支撐。當地居民平均所得為164.5萬元，位居第二，近一年交易量為1345件，量能十分火熱。

新竹縣寶山鄉早期為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也直線飆升。隨著不少竹科工作人口進駐後，帶動當地平均所得上揚，平均所得為123.1萬元，甚至比台北市的中山、信義、內湖區還高。