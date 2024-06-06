連鎖餐飲集團王品(2727)受惠母親節聚餐需求助攻，帶動2024年5月合併營收「雙升」至 19.03億元，自近13月低反彈至今年次高、改寫同期新高。展望後市，隨著畢業季、謝師宴旺季到來，集團對此推出相關行銷活動，盼持續挹注營運成長動能。