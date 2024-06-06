王品公布2024年5月自結合併營收19.03億元，月增達16.28％、年增2.55％，創同期新高。其中，台灣事業群15.3億元，月增達15.35％、年增6.57％，續創同期新高。中國大陸事業群3.72億元，月增達20.26％、年減達11.22％，回升至今年新高。
累計王品前5月自結合併營收91.58億元、年減0.69％，仍創同期次高，衰退幅度較前4月1.5％顯著收斂。其中，台灣事業群74.32億元、年增5.98％，續創同期新高，中國大陸事業群17.25億元、年減21.87％，續處近4年同期低。
王品表示，受惠母親節聚餐需求，帶動集團5月業績顯著升溫，特別是11、12日連2天單日營收突破1億元，改寫新高紀錄，合計來客數逾16萬人次，如「王品牛排」、「夏慕尼」、「西堤牛排」、「陶板屋」、「享鴨」、「青花驕」等品牌餐期均爆滿，表現亮眼。
同時，深受家庭客喜愛的中餐品牌「享鴨」5月共有3家門市營收突破千萬，加上「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」等3大品牌，集團5月合計共誕生8家千萬大店。中國大陸仍較去年同期顯著衰退，主因營運規模縮減、門市減少所致。
截至5月底，王品集團於兩岸共有426家門市，月增1家、年增18家。其中，台灣門市共339家，月增2家、年增達29家，中國大陸門市87家，月減1家、年減13家，營運規模持續調整縮減。
展望後市，王品集團展店腳步持續，並同步汰弱換強、提升營運效率。隨著6月為畢業季、謝師宴旺季，旗下品牌「王品牛排」及「西堤牛排」均推出相關行銷活動，期盼持續挹注營運成長動能。
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