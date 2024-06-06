辦公類產品交易獨占鰲頭，據信義全球資產公司統計，今年前四月上市櫃法人在台北市共投資231億元購置商辦、廠辦，較去年同期成長近3倍，交易量創下有統計以來同期最高紀錄。信義全球資產公司總經理林三智觀察，辦公市場交易熱度持續升溫，且無論大樓區位地段或屋齡新舊，都吸引不同類型買方進場布局。

總經理林三智說，適逢買氣高峰，賣方多抱著「打鐵趁熱」的心態，若定價貼近當棟或區域實價登錄合理行情，就有機會順利處分；而買方購置動機明確、且滿手資金，只要市場上出現符合需求的物件，為避免競爭落空就會快速出手。只要買賣雙方價格認知差距縮小，就可直接提高成交效率，近期信義全球資產公司也成功協助多組客戶成交市區精華商辦，更出現物件釋出後，一周內就火速成交的情形。

此外，建設公司也著重關注辦公市場。林三智總經理表示，北市蛋黃區寸土寸金，可供開發的大面積土地已所剩無幾，隨著辦公產品需求增加，建商投入興建辦公產品的意願提升，並將購地眼光望向具有開發潛力的老舊商辦大樓。今年辦公市場總價最高交易案，為璞永建設聯合多家建商、代銷公司，以共131.25億元，拿下精華地段、屋齡餘50年的芙蓉大樓63%產權。

展望今年辦公市場購置動能強勁，且買方結構相當多元，包括自用需求的企業主、收租置產族、大型開發商等，都紛紛進場買貨，預料此波辦公室交易熱潮將延續到年底。林三智總經理也提醒，商用不動產買賣過程需了解相關法規，且經常涉及大筆交易金額，為確保交易順暢及安全，建議可諮詢具良好信譽的商業不動產經紀人員，保障買賣雙方權益。