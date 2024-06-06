近日有媒體報導，立法院長韓國瑜支持前台北縣長周錫瑋參選2025國民黨主席，對此，韓4日深夜透過媒體群組發布聲明指出，自就任以來，更未經手或干涉任何黨務。媒體人張禹宣昨（5日）分析，韓每天在立法院忙得要死，現在焦頭爛額，忙著當好院長，然後說他去支持誰當黨主席，這是不可能的事情！且現在這些傳聞只有一個目的，就是「逼人表態」。

針對該傳聞，韓國瑜辦公室指出，院長為專注立法院內事務、保持議事主持之中立，除依據立法院組織法，不得擔任政黨職務之外；自就任以來，更未經手或干涉任何黨務。針對相關過問黨內選舉之傳聞，均屬子虛烏有。

張禹宣5日在中天新聞政論節目「庶民請上車」 分析，如果他是韓國瑜會對鏡頭說一句話「我看起來像白X嗎？」院長是吃飽太閒嗎?每天在立法院忙得要死，現在焦頭爛額，之後還一堆案子要處理，現在是處於作為院長存亡重要關鍵，究竟會成為怎樣的院長，是定錨時刻，未來有很多人事權、法案、戰場等等，必須要當好院長才有可能下一步。

張禹宣進一步指出，當韓國瑜忙著當好院長，然後說他去支持誰當黨主席，這是不可能的事情，如果會做這種事情就不是韓了，且黨主席唯一功用就是2028總統大選，「現在還很早」。

「為專注立法院內事務、保持議事主持之中立，除依據立法院組織法，不得擔任政黨職務」張禹宣指出，當初為何有人把韓國瑜當不分區立委第一名，就是要讓他當立法院長，也就是不能擔任黨主席，也不能決定2028選舉，當初要的結果就是這個，所以現在搞懂了，現在這些結盟傳聞都假的，只有一個目的「逼人表態！」