至於票價高票價有沒有修正空間，孫嘉明表示，機票跟市場供需有關，現在跟疫情前比起來確實票價比較高，東北亞需求最強，歐美訂位狀況也不錯，東南亞因泰國簽證延長，需求也很強勁。

至於本周航空燃油下滑不少，孫嘉明表示，由於航空用油當月的價格是前一個月的均價，趨勢要看油價會否持續走跌。而整體營運預估第2季比第1季好，主要是網購支撐貨運表現，加上客運收入不錯。貨運部分，雖然傳統以來第3季都會優於第2季，但今年第2季非常好，因此第3季會不會比第2季再增加還要觀察。

長榮航空將在皇璽桂冠艙網路獨享餐提供「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排」及「招牌雞釜飯」，使用連續奪下4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛沙朗部位，搭配老乾杯特製馬鈴薯泥與精選配菜，豐腴多汁與柔嫩的口感，咀嚼出層層的牛脂香氣，展現出全球首家米其林摘星燒肉對美味的極致追求。

豪華經濟艙與經濟艙餐點也迎來華麗升級，豪華經濟艙推出和牛等級餐點「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」，經濟艙則推出「乾杯經典牛五花燒肉飯」，為旅客的旅程增添一份難忘的美味記憶。