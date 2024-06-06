股王信驊看好今年營運，董事長林鴻明就表示，今年第一季時覺得第二季僅僅是低成長，現在不僅一般性伺服器用BMC訂單在回復，AI伺服器用BMC的訂單也在放量。整體來說，市況比今年第一季感覺的好，且第三季也會比第二季好，預期下半年營運將明顯優於上半年，看好今年BMC晶片出貨會有高度成長。另外，信驊本週也會發布財測，第三季樂觀以對，全年毛利率應可維持65%水準，今年AI營收比重15%，明年會再成長。

AI趨勢火熱，由於以往一台伺服器(general server)一顆GPU需要配BMC一顆，但以AI伺服器，一顆GPU會配到1.1~1.2顆的BMC。以目前當紅的輝達NVIDIA的GB200來說，總計有18台伺服器(1台配4顆BMC)+9台switch(1台配1顆BMC)，故GB200的BMC晶片數量就達到81顆。換言之，在AI趨勢帶動下，BMC需求將出現明顯成長，信驊在BMC領域手握逾7成的高度市占率，整體營運在AI浪潮快速升溫下，成長可期。

信驊昨(5)日股價強勢大漲，衝上4000元大關、最高觸4120元天價，終場收在4090元，股王寶座穩當，股后世芯-KY(3661)昨日收漲1.39%、報在2920元。