各政黨布局2026地方大選，國民黨將由誰出戰新北市長，引發外界關注，被多次點名的台北市副市長李四川，昨被問及是否會選新北市長時，脫口說出「我應該比所有的人更熟悉新北市」，不過也馬上自嘲說「又鬆口了，還早啦，要選我會告訴你」。

因應汛期將至，台北市長蔣萬安、副市長李四川昨率市府各級官員團隊，前往內湖區視察一處雨水下水道系統維護作業。被問及是不是覺得看下水道是小兒科，李四川說，不是小兒科，這是他的工作，在新北、高雄、台北這都是他的工作，雨季看雨水下水道、平常看汙水下水道。

有媒體問及2026真的不會選新北市長、會不會去新北市換個身分看下水道？李四川笑說「怎麼今天又在談2026啦，那麼久的事情」，他在新北也看了好多下水道了，「哪會不同身分，我局長也做過，副縣長、副市長也做過，但是那個大人不能去做啦」。

對於外界傳侯友宜在「排川」，李四川則說，台灣是民主的社會，沒有這半點的事啦，朱立倫當時也是從桃園就來了，沒待過台北市、新北市，這不是一樣，「按照他的說法，我應該比所有的人更熟悉新北市阿，不相信嗎？我做過局長、副縣長，從台北縣做到新北市耶」。

不過李四川也自嘲說，「不要談太多，這個又鬆口了，唉呦，不要一直想選舉，真的台灣被選舉…還久還早啦，我要選我會告訴你」。