最近美國一名女子搭乘廉航「精神航空」（Spirit Airlines）抵達目的地，隨後發現裝有MacBook和Apple Watch行李遺失，焦急的她靠著Apple Watch發出的定位訊息尋找行李，最後發現行李竟是遭機場人員偷竊。

綜合外電報導，賈西亞（Paola Garcia）抵達佛州後，在機場空等了兩個小時，還未見到自己的行李，感到非常焦急，因為裡面有她的MacBook和Apple Watch 等蘋果設備，身為大學生的她必須要這些設備才能上課。於是她通知精神航空，而對方要她不用擔心，隔天就會把行李送到她家。

隔天，賈西亞收到了來自Apple Watch的定位訊息，但位置並不在機場，而是距離機場約15分鐘路程、位於羅德岱堡（Fort Lauderdale）的一處民宅，賈西亞即前往該地點並撥打911報案。

Passenger, whose luggage was stolen, tracks her suitcase down and has airport employee arrested: https://t.co/nbTccujwv5 — Bored Panda (@boredpanda) June 5, 2024

警方調查發現，偷走行李箱的是在機場內商店工作的29歲員工巴茲勒（Junior Bazile）；調閱監視器確認，他在機場翻開賈西亞行李箱。警方上門時，他已經將贓物賣掉，巴茲勒因涉嫌竊盜而被逮捕。

據當地州法規定，如果竊盜的物品價值超過750美元（約新台幣2.4萬元）會被視為重罪，將面臨最少5至30年不等徒刑，並要支付5千至1萬美元（約新台幣15萬至30萬元）不等罰款。具體刑度將依據案情來決定。

然而，賈西亞認為，機場內可能有一群同夥作案，但精神航空否認此事，聲稱「我們不會縱容機場內發生任何非法活動。」基於道義，精神航空表示，上個月向賈西亞發出了一張報銷支票，以彌補她的損失。