桃園一名林男子收到徵兵體檢通知書後，裝傻不理會，並未按時前往榮總桃園分院接受體檢遭到函送法辦。林男辯稱，父親「好像有通知」他要當兵了，不知何時要體檢，父親說完後就去上班忘了這件事。桃園地院法官審理後，依妨害役男徵兵處理罪，判處林男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

根據判決書，林姓男子得知自己即將要入伍，在民國112年6月1日徵兵檢查通知書，通知林男應於112年6月29日，前往臺北榮民總醫院桃園分院接受徵兵體檢，父親代為簽收後，將徵兵檢查通知書交付給他，但是林男卻未前往體檢遭到移送法辦。

林男向法官辯稱：「我父親有通知我好像要當兵了，我聽完就去上班，沒聽到何時要體檢，我也沒有收到單子等語。」但法官傳喚林男父親調查，父親證稱：「我有將通知單交給兒子，還叮嚀要他準時去。」當場打臉兒子。

法官調查後認定，被告明知其為依法應辦理徵兵處理的役齡男子，竟怠於履行服兵役義務，徵兵檢查無故不到，致兵役業務專責機關無從辦理徵兵處理，危害徵兵制度，且林男犯後否認犯行，判處林男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。