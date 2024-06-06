特殊姓氏難取名，大陸一位爸爸姓尿，女兒出生後，他想了很久都無法想出高雅的名字，朋友建議乾脆讓孩子從母姓，這樣一來，也能降低孩子長大過程中，因尷尬姓氏被笑的問題，無奈孩子的爺爺奶奶無法接受，爺爺主動接下替孫女取名的重任，將孫女取名為尿華章，希望孩子能為自己的人生奏出華美樂章。

綜合陸媒報導，大陸一位爸爸姓「尿」，最近喜獲千金，但夫妻倆為了替女兒取名，想到很崩潰，最後還到朋友群組發問「誰能幫忙取出一個高雅的名字，就讓女兒拜其為乾爹或乾媽。」

朋友看了忍不住開玩笑說「你這姓氏太尷尬了，實在很難取好名字，還是乾脆讓女兒跟著媽媽姓，這樣問題不就解決了嗎？」而尿爸爸聽了覺得頗有道理，立刻回去跟孩子的爺爺奶奶商量，乾脆就讓女兒從母姓，結果立刻被打臉拒絕。

孩子的爺爺思考片刻就說「取名有什麼難的，孫女就取名叫『尿華章』吧！華章，寓意孩子以後能給自己的人生，奏出華麗的樂章，成為一位優秀人才。」全家人聽了紛紛大讚，聽起來很不錯。

而「尿」姓的歷史悠久，最早起源於長江流域的一條支流「尿河」，當地人以河名做為姓氏，不過由於該姓氏很特殊，取名上也不容易，因此現在姓尿的人越來越少，這個姓氏已經快要消失。