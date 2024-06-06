過去軍人出國須強制跟團，不得自助旅遊，造成諸多不便，民進黨立委洪申翰今年3月質詢時任國防部長邱國正此事，邱允諾將予以評估，經過多次會議，國防部終於在昨 （5日）將自助旅遊納入「國軍人員出國業務作業規定」。洪申翰5日深夜發文表示，軍人、軍校老師們出國旅遊可以「自由行」，強制跟團的規定終於鬆綁，這是軍隊文明管理的重要里程碑。

洪申翰昨深夜發文表示，過去幾十年來，所有國軍、軍校老師、軍職醫護、甚至連國防醫學院裡，教學與軍事機密完全無關科目的老師、行政人員，若要出國都被強制要求必須跟旅行團，連去個國際學術研討會都有困難。經統計，受這個規定管制的人數，可能高達十八萬人。

洪申翰說，如此強制綁旅行團才能出國的規定，名目上是為了保護安全與防止洩密，但實際執行起來，卻是「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，大家都知道管理效果極低，都是相當形式主義的行政作業而已。

洪申翰指出，他曾接到許多國軍家屬陳情，家族旅遊時，因為有一位成員從軍，整個家族都要強制跟團，一來一往團費價格就多了好幾萬，造成無謂的負擔。而為了應付強制跟團的規定，很多人就自己打一份契約書、行程表呈報備查，這種無效管理手段，最後懲罰到的是守法的軍人、文官、軍校師生、醫護人員。

為此，洪申翰於今年3月向國防部提出質詢，要求鬆綁如此無效的管理作法，合理能保障國軍出國旅遊的權益，終於得到前國防部長邱國正初步的正面回應。而後，他的團隊和國防部開了好幾次討論會議，建議可參考國安局、中科院做法，使用更有效的保安與機密管制方法，不要再讓如此無效的管制手段，困擾這麼多人。

洪申翰說，國防部昨告訴他最新規定，除了原有「團體旅遊」外，國防部將正式新增「自助旅遊」相關規定，同時為了保障國軍人員安全，也納入外交部、衛生福利部疾病管制署的旅遊建議指標。他強調，要感謝邱國正、現任國防部長顧立雄，這是軍隊文明管理的重要里程碑。

國防部昨公布「國軍人員出國業務作業規定」修正案，新增自助旅遊相關規定，明定國軍人員出國自助旅遊前應檢附行程規畫表，回國後須檢附住宿飯店證明，及出、返國登機證。