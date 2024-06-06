主持人陶晶瑩2005年與李李仁結婚後，育有18歲女兒「荳荳」、15歲兒子「小龍」。如今在美國念高中的女兒日前順利畢業了，事後陶晶瑩也在社群分享為愛女慶祝的影片，更曬出荳荳的畢業紀念冊，沒想到畢業感言第一句先感謝TWICE而非父母，讓她無奈又好笑。

陶晶瑩表示，因為在典禮上看到許多人都有親朋好友歡呼助陣，甚至還有人準備花炮，相比之下只有自已在台下為女兒尖叫，讓她心裡有些過意不去，因此在女兒回到台北後，她便找了電台的同事一起幫忙慶祝，唱了一首「畢業快樂歌」彌補女兒。

此外，貼文中，陶晶瑩也PO出女兒的畢業紀念冊，可見裡面放了多張一家人的合影，但值得注意的是，女兒的畢業感言第一句竟不是感謝家人或媽媽，而是她的偶像TWICE，讓陶晶瑩感到無奈又好笑。接著陶晶瑩感嘆時光飛逝，也認為女兒在國外唸書不容易，「祝福所有畢業生，希望你們能展翅高飛、盡情地享受追尋夢想的快樂！」

陶晶瑩女兒畢業感言第一句話竟是感謝TWICE。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）

其實陶晶瑩在早前飛往美國時曾在社群吐露心聲，表達不捨孩子長大的心情。如今女兒畢業未來動向也令外界好奇。對此，陶晶瑩曾透露女兒從美國高中畢業後，考慮讓女兒攻讀新加坡的大學，因為新加坡學費相對便宜，但女兒之後會到哪繼續升學，目前還未確定。