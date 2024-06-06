台灣雲協5G IoT SIG總召集人、遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，生成式AI正驅動新一波產業革命，連帶刺激5G專網需求大幅增加；同時，AI所帶動的數位轉型風潮也會滲透到不同屬性的垂直應用，因此依照應用特性更加彈性的網路布建，提升投資效益的異質網路融合值得深入探討。未來除透過台日等國際合作經驗交流，更號召台灣產官學界與相關產業鏈共同聚焦人才、產業需求與解決方案，共創海內外市場商機。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政也在會中分享遠傳以電信營運商角色，在物聯網及智慧製造場域已協助佈建的5G & Wi-Fi協作經驗，例如於倉儲產業導入，運用於工廠生產線及無人搬運，可幫助企業降低建置成本、提高生產效率。遠傳也將持續以客戶需求為核心，拓展5G & Wi-Fi異質網路整合於不同場域的應用，包含智慧城市、醫療、製造、交通運輸等多元場景，以及園區、港口等大型工業物聯網，結合兩者優勢以達到移動便利、廣覆蓋率、高通訊效率與高成本效益，作為推動智慧城市與產業升級的基礎。

此外「遠傳新創加速器」所輔導的5家新創夥伴也在此次COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX新創特展展出，分別是律果科技、亞博福爾摩沙、杰悉科技、樂達創意科技與配客嘉，在展會中向全球供應鏈展示最前沿的AI技術和永續解決方案，其中律果科技和樂達創意科技亦是NVIDIA的AI合作夥伴。