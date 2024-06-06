隨著年齡增長，膝關節的磨損退化，可說是不可避免，亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，退化性關節炎的患者，除了保持運動習慣，維持正確姿勢外，選擇好油與富含維生素的飲食，有助保養膝關節，深海魚類、新鮮蔬果、乳製品、堅果類都是很好的選擇。

陳鈺泓在臉書粉專PO「退化性關節炎就要這樣吃」文章，介紹以下4種可以幫助保養關節軟骨的食物。

■深海魚類：魚類海鮮是很棒的蛋白質來源外，深海魚類更含有豐富Omega-3脂肪酸，可以幫助降低發炎反應，減緩疼痛的症狀，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、白帶魚，都是很不錯的選擇，如果日常飲食中不容易吃到，也可以透過魚油相關的保健品作補充。

■新鮮蔬果：新鮮蔬果中含有豐富的維生素C，有助於膠原蛋白型成，幫助組織修復及減輕發炎。另外像是柑橘類水果也擁有大量的類黃酮，具有抗氧化作用，有助於保養關節健康；而深綠色蔬菜則是有豐富的維生素K，也是維護骨骼健康很重要的營養素。

■乳製品：乳製品中的鈣質與維生素D是強健骨骼與關節不可或缺的營養素之一，例如牛奶、乳酪、優酪乳等。另外其中含有的優質蛋白質，也有助於肌肉生長，對骨折或骨質疏鬆的患者也是必吃的食物。

■堅果類：像是杏仁、核桃和開心果等堅果種子，含有豐富的維生素及礦物質，同時也是優質的Omega-3來源，能去除自由基、抗氧化，減緩發炎反應，有助於減輕關節不適。不過，要提醒的是堅果仍是屬於油脂類，不宜食用過量，以免反而造成身體負擔。