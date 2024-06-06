雖然每家航空公司票價結構不同，但都會接受旅客以刷信用卡、電子支付等買機票，因此旅行社業者透露，中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2624）等應該也會反映這項金流與系統處理商的費率調整，只是調漲時間與漲幅不一，推估漲幅每航段約3～5美元。例如，華航6月訂位服務費已調整為25美元。

台灣虎航表示，因應金流與系統處理商之費率調整，將於6月17日起，調整旺季手續費的費率及收費方式，並將於旅遊旺季期間進行收費價格調整，所謂旅遊旺季區間為6月26日～7月17日（暑假）、9月11日～19日（中秋假期）、10月8日～16日（雙十連假）、12月21日～31日（聖誕及新年）。至於非旺季航班的訂位服務費，維持每人每航段300元。

旅客關心6月16日之前訂購的機票，如需改期（無論是否為旺季航班），可能被重複收取訂位服務費，台灣虎航表示，將於一周內主動通知發卡銀行或相關支付單位進行退款，後續退款作業時程將依發卡銀行或相關支付單位之內部作業流程為準。旅客需留意訂單資訊、消費明細及帳單退款紀錄。