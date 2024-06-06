報告指出，自2022年3月以來，美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）相繼大幅升息，而日本央行（BOJ）仍採取極寬鬆的貨幣政策，導致日圓與美元及歐元間的利差擴大。由於日圓採自由浮動匯率，其匯率走勢易受國際資本流動、利差交易及市場預期等因素影響，再加上近兩年日本貿易帳均為逆差，日圓因此大幅貶值。

報告表示，Fed啟動升息循環以來，壓抑全球需求。儘管如此，美國經濟仍展現韌性，帶動美元走強。以美元指數來看，其升幅達5.62%，反映出包括歐元在內的一籃子主要國際貨幣走弱；亞洲各國貨幣在美元強勢下亦呈現貶值，各國央行多採取阻貶措施，而非競貶。

央行認為，日圓貶值對台灣經濟的影響有限，台灣的出口和經濟成長主要受全球景氣牽動。由於台灣與日本的出口產品相似度低、貿易互補性高，日圓貶值對台灣出口的競爭力衝擊較小。

央行指出，日圓貶值雖可能影響傳統產業如工具機等的競爭力，但影響這些產業出口表現的關鍵因素仍是全球景氣，而非匯率。此外，日圓貶值將提高國人赴日旅行意願，進而影響國內旅遊消費。

在跨境直接投資方面，企業長期投資主要考量未來投資收益和全球布局策略，當前更受地緣政治、全球供應鏈重組及當地國投資獎勵政策影響。日圓貶值提高了新台幣相對日圓的購買力，有利於台灣企業對日本進行直接投資或技術購買。

央行強調，未來將持續關注主要經濟體的貨幣政策動向、美中貿易爭端加劇全球貿易零碎化發展、中國大陸經濟復甦情況、地緣政治風險及極端氣候等對國內經濟金融情勢的影響，並適時調整貨幣政策，以維持物價穩定與金融穩定，並在此範圍內協助經濟發展。