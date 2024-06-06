新竹市晴空匯大樓5月26日深夜火警，消防局金山分隊消防隊員李詠真、周立鑫為搶救受困民眾，在搜索過程中氣瓶用盡，不幸殉職。昨（5日）上午舉辦聯合公祭，市府也追晉2人為分隊長。胸腔科醫師蘇一峰感嘆，一場悲劇的產生，首要檢討制度是否有問題、哪裡可以改進，同時擔憂其他消防弟兄罹患創傷後壓力症候群。

蘇一峰在臉書發文表示，一場悲劇的產生，「首要檢討制度是否有問題。」一場火災，兩名消防員失去寶貴的性命，不管求救音檔是否外流，都要檢討哪裡可以改進。

蘇一峰提出4個問題，第一，是否人手不足，消防員體力不支？沒人支援接聽對講機？第二，設備是否老舊，對講機通訊品質不佳？第三，濃煙滾滾阻擋視線，焦油造成視線不良，大樓的消防設施是否合格？第四，現場壓力太大，多名住戶受困，消防員犯險二度進入火場搶救，是否判斷受影響。

蘇一峰指出，其他消防弟兄的心情是否照顧到，創傷後壓力症候群PTSD，自責痛恨的心情，都會讓人生病。「每一位消防弟兄辛苦了！敬禮！」。

貼文曝光後不少網友紛紛留言，「今日公祭，明日忘記，日復一日」、「每一項都要檢討，才能保護為我們冒生命危險的打火英雄，也才對得起他們！」、「希望政府能重視消防英雄」、「哪次出事沒檢討，重點是『然後呢」』、「真的不要每次只會事後說檢討，但時間過了就忘了」。