Round two goes to Shohei Ohtani 😳 pic.twitter.com/PeNvdak1ep — MLB (@MLB) June 5, 2024

周三道奇與海盜之戰，道奇球星大谷翔平從海盜狀元郎史金斯（Paul Skenes）手中敲出一發中外野方向兩分砲，本季第15轟正式出爐，成功解鎖大聯盟第27個主場。

大谷翔平將史金斯一顆100.1英哩（約161公里）的偏高直球轟出大牆，5局上再從史金斯手上敲出一支安打，兩人此役前3次交手由大谷佔上風，但史金斯在第一局的對決，成功將大谷三振。

大聯盟官網記者Sarah Langs指出，史金斯這顆100.1英哩速球，是大谷生涯全壘打中球速最快的一球，同時也是有紀錄以來道奇隊史第二，過去穆西（Max Muncy）曾將一顆101.2英哩的速球擊成全壘打。

此外，海盜主場是大谷在大聯盟的第27座主場開轟，持續推高日本籍球員在大聯盟的紀錄，目前大谷還沒有在紅雀、響尾蛇、費城人、紅人及馬林魚主場等5個球場敲出全壘打。

儘管大谷扛起球隊進攻重責，但道奇此役仍打得相當掙扎，先發投手派克斯頓（James Paxton）僅投1.2局就失掉7分包含6分自責分，海盜2局下靠著保送及安打串聯攻下7分大局，將派克斯頓打退場，打完前5局，海盜以8比3遙遙領先道奇。