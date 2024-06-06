台積電昨（5）日宣布斥資最高41億元買回庫藏股，區間價上看1281元，消息激勵在美ADR狂飆6.85%、收在162.93美元，此消息引發網友討論。有網友提到，台積電剛卸任的董事長劉德音和新任董事長魏哲家日前才給股東智慧建言「買台積電股票」 ，原來早就在「暗示」了。

台積電公告，為抵銷發行限制員工權利新股造成的股權稀釋影響，核准買回自家公司股票共3249張，預計從6月6日至8月5日止買回，每股區間價格598元至1281元，買回金額上限41.61億元。

有網友在PTT發文指出，台積電大爆噴，900梯明天準備入伍，別怕公司擺明後面還有1281梯，早點進場卡位還有肉可以吃，台股噴上30000點不是夢了。

其他網友則說，「學蘋果啊，厲害」、「這才是真正有賺錢的公司，發給股東又買回」、「相信護國神山說到做到」、「1280內皆買點，都給你明示」。

但也有網友認為，「才買回3千多張而已」、「這個大概就一天一成的成交量而已」。

受到實施庫藏股消息激勵，台積電早盤大漲再創天價，一度大漲40元至894元。