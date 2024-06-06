小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。截至2023年底，勞保基金精算負債高達13兆465億，比前一年增加7,225億，平均每人揹債約56萬。

上任就喊出「勞保絕不會倒」、「撥補就是改革」的新任勞動部長何佩珊，5日接受本報專訪時指出，就目前情況而言，處理勞保基金財務最好的對策就是撥補，過去精算報告的確提到過破產，但這是「極端情況下的財政會計算法」，用來衡量社會保險機制並不合適。

【1】何佩珊：任內絕不砍勞保給付

何佩珊指出，勞保潛藏債務高達13兆，但潛藏債務不是實際債務，僅代表政府可能產生的給付責任，重點在不要發生擠領現象，並透過經濟持續發展，支撐起足夠財政能力，讓勞工有信心。

據勞保局統計，勞保自2017年以來，連續7年出現收支逆差，形成入不敷出的狀況，各界高度重視勞保制度的改革。

【2】黃仁勳力挺台積漲價

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日送給台積電新任董座魏哲家一份上任賀禮，強調台積電股價太委曲，認同魏哲家「價值說」，會支持台積電在晶圓、CoWoS報價。美股早盤台積電ADR漲逾6％。

【3】黃仁勳站台 梁見後大秀液冷機櫃

美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後5日發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也為其站台，兩人有志一同強調「綠色運算」的重要性，稱過往資料中心浪費大量成本與能源，如今隨著新的運算方式出現，資料中心也須進行改造。為此，美超微積極推動直接液冷（DLC）解決方案，梁見後更喊出未來一年內拿下15％新資料中心市占率的目標。

【4】旺季提前 海運全線調漲

貨櫃海運旺季提早，加劇船舶吃緊、缺櫃、塞港壓力，航商順勢全航線瘋漲！貨代業者接獲通知，海運巨頭地中海航運（MSC）等，以40呎櫃計算自15日起歐美線現貨價再漲約1,000美元；馬士基等航商7月1日起向簽約美國線客戶收取旺季附加費（PSS）約2,000～2,500美元等。

【5】就業數據遠低預期 Fed降息預期升

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠低預期，，加上勞工部4日公布4月職位空缺創逾三年新低，皆顯示就業市場放緩降低通膨壓力，增加市場對聯準會開始降息的想像空間，從而刺激美股走高。