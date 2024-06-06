輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳訪台，所到之處都掀起旋風，他日前與台積電創辦人張忠謀等多位大咖，到訪私房料理餐廳「鄒記食舖」，剛好鄰桌是知名美食評論家胡天蘭，黃在用餐途中對胡該桌帶有人蔘風味的金門高粱酒很有興趣，主動去打招呼。

黃仁勳5月29日應廣達董事長林百里邀請，與張忠謀、台灣大董事長蔡明忠、聯發科董事長蔡明介及廣達副董事長梁次震等十數位科技業大咖，到號稱「最難預約」的鄒記食舖用餐。

知名美食評論家胡天蘭。（中時資料照）

據《NOWnews 今日新聞》報導，黃仁勳到訪鄒記食舖當天，隔壁桌是胡天蘭。胡天蘭表示，自己對黃仁勳認識度不深，覺得就是吃頓飯，沒有多想，一開始用餐時，兩桌人馬也並未交流，不過黃中途到他們這桌來打招呼，還表示對於桌上「帶人蔘味」的高粱酒很有興趣，兩桌也因此破冰稍微聊起天，胡的友人還把未開的同款高粱酒贈與黃。

對於黃仁勳的印象，胡天蘭說，自己曾住在加拿大多年，對黃的洋派行事很認同，且黃個性陽光，周邊的人會因此感到自在舒服；她也提到，黃的事業有成卻沒有架子，相當難得。

據了解，讓黃仁勳眼睛為之一亮的人蔘風味高粱酒，是高粱酒經過陳化後展現的獨特風味之一，無法人工複製，堪稱老天賞臉才可得的「天公酒」。

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