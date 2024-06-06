周三美股標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高，費城半導體指數飆漲4.52%，台股今(6)日台積電勁揚帶動下，指數早盤大漲近460點，最高約來到21943.86點再創新高。

台積電昨晚公告將買庫藏股上限達1281元，買回金額上限為41.61億元，利多消息激勵台積電ADR大漲6.95%，台股現貨方面，早盤大漲再創天價，一度大漲40元至894元。權值股普遍大漲，鴻海漲逾2%，聯電漲逾1%。航運股走強，萬海漲8%，陽明漲近5%。

台股昨開高走高，收盤時上漲128.26點，收21484.88點，漲幅0.6%。

美股道瓊上漲96.04點或0.25%，收38,807.33點。S&P500上漲62.69點或1.18%，收5,354.03點。NASDAQ上漲330.86點或1.96%，收17,187.91點。費城半導體上漲231.18點或4.52%，收5,347.44點。