繼前一日的職缺報告後，周三發布有「小非農」之稱的ADP民間就業數據再次印證美國就業市場正持續降溫，這可能促使聯準會今年開始降息。

美國人力資源公司ADP公布，5月美國民間就業新增15.2萬人，創下4個月來新低，亦遠低於市場預估的17.5萬人。

美國公債殖利率應聲下挫。根據Dow Jones Market Data，美國2年期公債殖利率創下4月4日以來新低。10年期與30年期債息均連跌5天，雙雙創下3月28日以來新低。

根據芝商所FedWatch Tool，交易員現在認為聯準會9月降息的機率接近69%，遠高於上周的約50%。

周四收盤，道瓊指數漲96.04點或0.25%，報38,807.33點。標普500指數漲62.69點或1.18%，報5,354.03點。那斯達克指數漲330.86點或1.96%，報17,187.91點。費城半導體指數上漲231.18點或4.52%，報5,347.44點。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股大漲2.68%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲1.51%。公用事業股跌0.58%，跌幅最大；其次為必需消費類股跌0.22%。

重磅科技股全漲，微軟漲1.91%、蘋果漲0.78%、亞馬遜漲1.08%、Alphabet漲0.93%、Meta漲3.79%。

「AI晶片王」輝達大漲逾5%，收在1224.40美元，再創歷史新高，市值（3.01兆美元）首次達到3兆美元重大里程碑，並超越蘋果（市值3.00兆美元）成為全球市值二哥、僅次於微軟（市值3.15兆美元）。

台積電ADR衝上歷史新高，終場瘋漲6.85%，收在162.92美元，換算台股價格為1054.03元。台北時間周三台積電董事會核准資本支出預算高達173.56億美元，將用於部署與升級製程和提升產能，該公司並於晚間發布重訊宣布已批准高達41億元的股票回購計畫，預計買回約3249張，買回區間價介於598至1281元。

荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）在美掛牌股價飆漲9.5%，而在稍早前的歐洲股市則大漲8.1%，身價一舉超越法國LVMH，躍升成為歐洲市值第二大企業。

其他半導體晶片股亦強勢反彈，美光漲5.58%、應材漲5.25%、超微漲3.86%、高通漲3.68%、博通漲6.18%、安謀（Arm）漲8.59%、英特爾漲2.50%。

AI伺服器大廠戴爾漲1.39%，美超微（Super Micro Computer）漲4.01%。

除台積電外，其餘台股ADR亦全漲。聯電漲2.19%、日月光漲1.96%、中華電信漲0.73%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲1.60%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.39：1。那斯達克交易所市場上漲與下跌股數比為1.85：1。

標普500指數有24檔成分股觸及52周新高、9檔創新低。那斯達克指數有62檔成分股觸及52周新高、116檔創新低。

美國交易所成交量總計約108億股，過去20日均量為126億股。