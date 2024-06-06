永豐期貨指出，指數週三上漲128.26點，收在21484.88點，成交量4061.04億元。台指期上漲133點至21460點，逆價差為24.88點。籌碼面部分，三大法人賣超185億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少860口至-11037口，其中外資淨空單減少2643口至-16446口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2468口至-13546口。繼週一的製造業數據後。

永豐期貨表示，目前指數上有前高壓力，下有月線支撐，短線維持震盪格局。

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