烏克蘭近日首度用西方武器攻擊俄羅斯境內基地，成功擊中俄羅斯S-300飛彈系統。此舉激怒普丁，他警告西方，莫斯科可能會武裝盟國以攻擊西方目標。此事也讓美俄關係降到低點，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在周二的新聞發布會上首次稱美國為「敵人」。

綜合外電報導，俄羅斯總統普丁批評多個西方國家允許烏克蘭打擊俄羅斯境內目標，並說：「如果有國家向戰區提供這類武器，來攻擊俄羅斯的領土，並給我們找麻煩，為什麼我們沒有權利向世界上將發生戰爭的地區提供同等級武器，以打擊上述國家的敏感設施？」

普丁特別提及德國，因為柏林最近告訴烏克蘭，可以使用德製遠程武器打擊俄羅斯境內目標。普丁說：「當他們說，將會有更多飛彈襲擊俄羅斯領土上的目標時，這必然會破壞俄德關係。」不過，他並沒有具體說明，莫斯科可以向哪些國家提供武器。

此外，克林姆宮的發言人培斯科夫在周二的記者會上首次稱美國為「敵人」。俄羅斯獨立媒體《機構》（Agentstvo）說，培斯科夫和普丁都從未將美國或那些「不友善」的國家，稱為俄羅斯的敵人，直到烏克蘭使用了美國提供的武器。

美國總統拜登最近已點頭，允許烏克蘭使用美國提供的武器攻擊俄羅斯境內目標，但僅限於哈爾科夫附近地區。白宮表明，烏克蘭不能在俄羅斯領土上使用ATACMS遠程飛彈。