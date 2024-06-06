香港《南華早報》報導，挪威能源諮詢公司睿諮得（Rystad Energy）當地時間5日發布最新報告指出，中國大陸已成為世界上最大的產氫國和氫氣消費國，預計到今年底將安裝約2.5千兆瓦的製氫用電解槽。報告預計，中國大陸每年可生產22萬噸綠色氫氣，比世界其他國家總和多出6000噸，超過了2025年20萬噸的國家目標。

大陸國家發展改革委、國家能源局2022年3月23日印發的《氫能產業發展中長期規畫（2021-2035年）》（以下簡稱《規畫》）提出，到2025年，能源製氫量達到10-20萬噸／年，成為新增氫能消費的重要組成部分。

得益於強有力的政策推動、創紀錄的可再生能源裝機量和成熟的汽車供應鏈，中國將超額完成國家氫氣生產目標，鞏固其在全球電解槽和氫動力汽車市場的領先地位。

分析公司Integral創始人中西指出，綠色氫氣產量的增長將有助於滿足中國對氫氣的總體需求，預計2030年後中國對氫氣的需求將急劇上升，與此同時，使用化石燃料和工業流程生產的氫氣產量預計將下降。

「2040 年後，綠色氫能市場將迎來繁榮發展，因為綠色氫能的平準化成本開始成為（中國）所有生產方式中最低的。」中西在2024國際氫能與燃料電池汽車大會暨展覽會（FCVC 2024）上說。

FCVC 2024於4日在上海汽車會展中心開啟。大會以「聚力創新，氫動未來，堅定推動氫能與燃料電池汽車高品質發展」為主題，吸引全球多個國家和地區的氫能領域開發者、投資者和相關企業代表齊聚一堂，共同探討氫能產業發展。

為爭取在2060年前實現碳中和目標，中國在2022年的《規畫》中就明確了，氫能是未來中國國家能源體系的重要組成部分。

近年來，隨著各項氫能政策推出，中國氫能產業發展步入快車道，氫氣產量規模也逐年擴大。根據中國氫能聯盟發布數據，2023年大陸全國氫能產量約3550萬噸，但綠氫占比僅1％。

氫能分為灰氫、藍氫、綠氫等，目前中國氫能以灰氫為主。灰氫來自煤炭製氫、天然氣製氫、工業副產氫氣，屬於直接製氫，成本較低，但需要消耗煤、天然氣等化石能源，會產生大量二氧化碳。而綠氫是指在新能源發電的基礎上，透過電解水製成的氫。這種製氫方式碳排量非常低，但成本較高。

中西表示，在中國加速推進去碳化進程和降低可再生能源成本等舉措的影響下，預計到2050年，中國的綠色氫氣總供應量將超過7000萬噸，占大陸全國氫氣總供應量1.18億噸的近60％。

他指出，伴隨著鋼鐵行業的氫能利用，以及交通領域成為氫能應用重要領域、先導領域，到2050年，中國的氫氣消費量預計將從2025年的4000萬噸增加到1.19億噸。

報導以氫燃料電池汽車為例指出，其距離大規模商業化還有最後一哩路。

報導認為，與自用車相比，氫燃料電池在卡車和公共汽車等重型和長途車輛上的應用潛力更為迫切。而氫燃料電池車的推廣應用，降低成本是關鍵。除此之外，商業模式不清晰以及來自電池電動汽車的競爭，都是阻礙氫動力汽車廣泛應用的主要障礙。