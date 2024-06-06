近年來台灣許多知名YouTuber頻頻翻車，因此有網友以「零負評youtuber到底還剩誰」為題在Dcard發文詢問，同時列出他自己心中的七位人選，引起留言區熱議。

原PO表示，近年來YouTuber翻車率慘不忍睹，先不論影片的內容有無水準或娛樂性，許多人獲得流量後一個個都走鐘或露出本性，所以列出自認可以看跟支持的YouTuber，包括HowHow、Hook、椅人Chairman、好味小姐、許伯和簡芝、霸軒小美以及Joeman。

網友認為HowHow（左上）、Hook（右上）、椅人Chairman（左下）、好味小姐、許伯和簡芝、霸軒小美以及Joeman（右下）都是他心中的零負評YouTuber。（圖／翻攝自IG）

對此，他也依序解釋其原因；HowHow有哏又不落於低俗且是好男人，還是個好爸爸；Hook無論「到哪都是零負評的小可愛」；椅人Chairman是勵志內容和正能量；好味小姐影片溫馨療癒也具娛樂性；許伯和簡芝屬於寓教於樂型；霸軒小美則以搞笑故事為主；最後他認為Joeman屢敗屢戰應改也算是一種「正面YouTuber」。

文章曝光後，吸引上千人朝聖，紛紛留言：「反串吧，除了Joeman，其他認同」、「Joeman有吸毒不是零負評吧…負評很高欸」、「啾啾鞋，將近零負評」、「小短漫起家的阿啾，畫學長跟他的故事，還有他自己的故事，啾珠美人魚也很有名」此外，也有人認為「沒有誰是零負評的！！有fans 就會有hater，請不要把YouTuber捧得太高，出事了再重重摔下還不夠，非得要一人出來踩一腳，這樣未免也太殘忍」。

啾啾鞋被網友點名將近零負評。（圖／翻攝自啾啾鞋IG）

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