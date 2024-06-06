「青蛙王子」高凌風2014年因血癌病逝，享壽63歲，他生前最後一任老婆金友莊在2012年便與他離婚，兩人育有1子2女。近來金友莊傳出和機師男友戀情穩定，疑似有意再婚。對此，兒子「寶弟」葛兆恩昨(5日)出席活動時表示覺得不太可能，並表示都這個年代了不一定要結婚，媽媽開心就好。

金友莊6年前傳出和機師男友交往，兩人戀情穩定最近傳出金友莊有意梅開二度，據《TVBS新聞網》報導，兒子葛兆恩昨談到媽媽和新男友的相處，葛兆恩表示平時會稱呼媽媽的男友為「Uncle」，就他觀察「Uncle」有點大男人主義，平時很有責任感，把媽媽照顧得很好，他和家人也與「Uncle」相處不錯。

葛兆恩繼承高凌風衣缽也曾當歌手。（圖／中時資料照）

問到金友莊是否正計畫二婚？葛兆恩直球否認，說：「應該不會吧，都這個年代了，她沒有提過，她開心為主。」兩人母子情深，他也希望媽媽幸福，但不會多管媽媽的感情事，兩人互相不會過問彼此戀愛細節，葛兆恩也表示，目前的目標就是讓媽媽放心，「一切往好的發展」。

金友莊、高凌風1995年結婚，2012年離婚。（圖／中時資料照）

現年55歲的金友莊當年與高凌風離婚後就扛起照顧孩子責任，6年前她承認與機師交往中，上節目透露對方個性溫柔體貼，兩個孩子也和機師男友相處融洽，女兒當時被問是否同意媽媽再婚？大方說：「只要媽媽開心都可以」，葛兆恩也曾透露媽媽和新男友之間相當信任，因為金友莊不會用支付保，所以葛兆恩的酬勞都會先匯給「Uncle」，再請「Uncle」轉交給金友莊，至於金友莊自己想不想再踏入婚姻，她當時表示順其自然，笑稱除非男友逼婚再說。