外資指出，由北亞和印度驅動的亞洲區域內需求差異顯著，北亞數據保持韌性，台灣的工業生產（IP）因電子零件帶動而反彈；韓國的出口年增長達雙位數，主要由強勁的記憶體出口增長，年增101%。整體商品指數因油價疲軟而下降。鑒於OPEC+會議的悲觀情緒和近期庫存意外增加，預期布倫特原油價格在75-90美元區間的風險偏向下行。

外資表示，未來幾個月的出口表現，韓國因記憶體出口的強勁增長和有利的DRAM價格而獲得最強的正向收益修正。台灣也可能因3月支持性的月營收數據和由科技業帶動的穩健工業生產而見到更好的收益修正。儘管印度製造業PMI降至57.5（4月為58.8），但仍保持區域內最強，預計印度的收益修正將繼續正向但速度較慢。

在中國方面，PMI數據疲弱和持續疲軟的房地產價格可能繼續導致收益下調，但在工業利潤和營收逐步改善下，下調可能會較為溫和。香港則可能因需求疲弱和零售銷售下降，繼續見到收益下調。