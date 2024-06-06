針對前總統嚴家淦後代被爆占用博愛特區古蹟，文化部長李遠6日在立院專題報告備質詢前，接受媒體訪問指出在繼續協調中。

針對所占空間中屬台銀的自由之家、大同之家，文資局借用契約至今年6月底，文化部長李遠表示，因為古蹟還有2年半才會修好，跟台銀的租借是一段時間一段時間租借，會朝著古蹟活化、文物的保存、民眾的權益三個原則繼續協調，「據我知道文資局一直在跟台銀協調，因為6月底我們又到了那個租借期，就每隔一段時間租借期到的時候，我們就會來談」。

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