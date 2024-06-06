華碩共同執行長許先越表示：「華碩首款搭載Snapdragon X Elite處理器的Copilot+PC，開啟個人AI運算新時代。這台新世代AI筆電會大幅改變我們工作、學習、創造和玩樂的方式。」

美國高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon亦表示：「很高興看到高通與華碩攜手引領業界創新，這次合作成果超乎以往。Snapdragon X Elite將效能脫胎換骨，我們非常期待將ASUS Vivobook S 15這樣無與倫比的創新產品送到使用者手中。」

ASUS Vivobook S 15整合多項先進功能：「即時字幕」在通訊時將語音即時轉為英文字幕；全新Cocreator支援NPU應用，輸入文字或圖片指定即可生成各式圖像；「回顧」功能只需輸入關鍵字，即時查找資料。