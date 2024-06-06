●AI晶片王」輝達周三股價大漲逾5%，收在1224.40美元，再創歷史新高，市值（3.01兆美元）首次達到3兆美元重大里程碑，並超越蘋果（市值3.00兆美元）成為全球市值二哥、僅次於微軟（市值3.15兆美元）。作為這波AI狂潮的領頭羊，輝達後市仍然看好，美國銀行預期輝達股價上看1500美元，與周三收盤價相比還有逾22%的上漲空間。值得注意的是，輝達1股拆為10股的股票分割計畫將於6月7日起生效。有意參與這次股票分割的投資人必須在6月6日登記日前成為輝達股東。下周一（6月10日）輝達將以拆股調整後的價格開盤。

●台積電ADR衝上歷史新高，終場瘋漲6.85%，收在162.92美元，換算台股價格為1054.03元。台北時間周三台積電董事會核准資本支出預算高達173.56億美元，將用於部署與升級製程和提升產能，該公司並於晚間發布重訊宣布已批准高達41億元的股票回購計畫，預計買回約3249張，買回區間價介於598至1281元。這是台積電史上第三次實施庫藏股，且規模也擴大許多。該公司上一次是在2022年6月實施庫藏股，當時買回張數僅1387張股票。

●荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）在美掛牌股價飆漲9.5%，而在稍早前的歐洲股市則大漲8.1%，身價一舉超越法國LVMH，躍升成為歐洲市值第二大企業，僅次於丹麥諾和諾德公司（Novo Nordisk）。彭博社報導，艾司摩爾發言人Monique Mols表示，財務長Roger Dassen在最近一次法說會上宣布，艾司摩爾最先進的High-NA EUV光刻機今年底前將交付給三大客戶台積電、英特爾和三星電子。該半導體製造設備每台造價3.5億歐元（約3.8億美元），相當於兩架空中巴士A320的售價。

●慧與科技（Hewlett Packard Enterprise,HPE）周三大漲10.7%，收在19.48美元。受惠於AI伺服器銷售大幅成長，該公司上季營收和本季展望優於市場預期，並上修全年財測。

●英特爾漲2.5%，該公司同意以110億美元，將一家掌控其愛爾蘭晶片廠之合資公司的49%股份賣給阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。

●資安公司CrowdStrike Holdings本季營收展望意外強勁，股價大漲11.9%。