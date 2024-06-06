國會立法院三讀修正通過國會改革法案，行政院昨收到立院函文，稱將研議是否依照憲法程序提出救濟。雖然昨日未在報告或討論事項增加核准覆議案一案，但今早卻突然列入院會討論，預計今將依法提出覆議案。

行政院院會今原先僅有2報告事項，交通部陳報「端午節交通疏運計畫」報告、衛生福利部陳報「第77屆世界衛生大會（WHA）世衛行動團成果與未來展望」報告，但今早臨時新增1討論事項，也就是「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文，覆議案核議案。