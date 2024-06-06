TB-001「雙尾蠍」武裝無人偵察機

日本防衛省說，周二發現1架解放軍無人機飛入西太平洋，分析家周三指出，這可能是針對美國航母在中國大門口活動的反制措施。

中方官媒《環球時報》5日報導，日本防衛省聯合參謀部說，解放軍1架TB-001「雙尾蠍」武裝無人偵察機周二從東海飛越宮古海峽進入西太平洋，到達沖繩島以南，接著循同一條航線返回。

一位北京軍事專家周三說，中國無人機並未進入他國領空，它們很可能在中國家門口執行正常演訓和巡邏任務，日本不該藉機炒作「中國威脅論」。根據美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）網的資訊顯示，駐日本的美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母自5月下旬以來，就一直在宮古海峽外隸屬西太平洋海域的菲律賓海作業。

而專家指出，相關海域是美日軍事遏制中國、干預台灣問題的戰略要區，因此解放軍會部署無人機，可能在於偵察前來中國家門口的美國航母，好加以反制。

「雙尾蠍」是中國研製的長航時無人機，能夠執行偵察、監視和攻擊任務。近兩周來，日本不只一次發現中方無人機。日本防衛省聯合參謀部5月27日說，當天有1架中國「翼龍-10」武裝無人偵察機飛越東海上空，而這是日本首次發現「翼龍-10」。中方空軍2022 年在中國航展上宣布，正式名稱為「無偵-10」的「翼龍-10」電子偵察無人機入列服役。解放軍空軍當時說，它能收集並定位敵方雷達訊號。