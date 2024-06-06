美超微以「模組化設計（Building Block）、綠色運算（Green Computing） 如Direct Liquid Cooling（直接液體冷卻，DLC）」見長。而今年於COMPUTEX 2024展會上，美超微更首度發表搭載AMD Ryzen 7處理器的首款AI PC，標誌著進軍AI市場的重要一步。這款AI PC具備強大的計算能力和高效的數據處理性能，能夠應對不斷增長的AI應用需求，為企業和個人用戶提供無縫的AI體驗。訊連科技期待藉由與美超微的策略合作，進一步拓展其在商務市場的版圖，並提供多款應用軟體，如AI電商與數位行銷工具（Promeo）、威力導演（PowerDirector）、相片大師（PhotoDirector）等等。期待能為企業用戶帶來兼具創意與效率的AI多媒體解決方案。

訊連在美超微展位上演示旗艦產品「威力導演365」中的人物特效（AI Body Effects）功能，提供來賓與媒體進行現場體驗。透過美超微獨家的液冷技術，能顯著降低AI運算的整體耗損。以「人物特效」功能所標榜的細緻人體動態追蹤進行特殊效果的套用為例，在影像幀數處理上也達到了卓越的成果。用戶能夠透過全新版本的威力導演365充分體驗到AI PC強大的運算能力所帶來的強大效能。