周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.18點或0.81%，為521.23點。其中科技股領漲3.7%，為近4個多月來最好的單日表現。

艾司摩爾大漲8.1%，至943.6歐元；此前傑富瑞(Jefferies)分析師引述ASML財務長Roger Dassen的評論，指該公司對最大客戶台積電(2330)未來幾個季度的潛在訂單持樂觀態度。隨後帶動股價上揚。

晶片製造相關股票，包括貝思半導體(BE Semiconductor)、ASM國際(ASMI)皆上漲約4.7%。

投資人目前關注歐洲央行周四的議息，預計它將把借貸成本從目前創紀錄的4%，降低25基點(1碼)。

摩根大通資產管理全球利率投資組合經理Jason Davis說，「降息25基點的訊息已經傳達得很清楚，因此投資者考慮的關鍵問題將是，今年剩餘時間降息的前瞻指引」。

「今年進一步降息的決定，最終將取決於服務業價格通膨，是否開始從目前4.1%的水準回落；如果歐洲央行希望繼續依賴數據，那麼這可能就是他們應該會發出的訊息」。

一項調查顯示，歐元區企業活動(綜合PMI)在5月出現近一年來最快速的增長，原因是占主導地位的服務業的增長速度，超過了製造業的萎縮。

在斯洛伐克央行周三發表的金融穩定報告中，行長Peter Kazimir表示，隨著通膨走上正軌，歐洲央行即將首次降息。

在個股表現方面，Zara母公司Inditex公布，春夏系列服飾近期銷量有所回升，隨後股價上漲3.7%。

英國折扣連鎖店B&M稱，2023/24年度獲利增長9.7%，符合預期。但分析師強調，由於缺乏有關當前交易情況的消息，或有關未來一年的準確指引。隨後該公司股價下跌7.3%。

瑞典放射治療設備製造商Elekta公布上季獲利降幅大於預期，股價下跌18%。