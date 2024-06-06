名列台積電前十大客戶的全球IC設計大廠高通，傳出有意向三星下單，實現供應鏈多元化，且高通內部似乎對三星2奈米有興趣，但實際狀況仍有待進一步觀察，不排除高通是想藉此向台積電要產能或商討價格。

Business korea、wccftech報導指出，高通執行長Cristiano Amon在台北國際電腦展期間舉行的媒體見面會上，被問到該如何面對完全依賴台積電所產生的風險，Cristiano Amon表示，正在考慮實施台積電與三星併行生產的策略。

高通預計在今年10月推出Snapdragon 8 Gen 4處理器，Cristiano Amon暗似價格會比Snapdragon 8 Gen 3更貴，因為其採用台積電強化版3奈米的N3E製程，成本相對較高，外媒推測高通就是因為此狀況，才考慮納入三星，最快從明年的Snapdragon 8 Gen 5處理器開始。

無獨有偶，超微執行長蘇姿丰也在日前暗似下單三星3奈米，知名半導體分析師陸行之分析推測，超微是想先找三星3奈米撐著，並藉此要脅台積電提供產能，且自從英特爾大舉採用台積電3奈米，超微想要臨時加大單推AI GPU的難度變高，才會想找三星合作。

蘇姿丰在電腦展期間被問到相關問題，但她未正面回應是否與三星合作，僅表示台積電是超微的合作夥伴且很強大，目前雙方有幾個3奈米製程產品合作。