國防部昨（5）日將自助旅遊納入「國軍人員出國業務作業規定」，軍人出國旅遊總算鬆綁，得以自由行，國防部長顧立雄今（6）日表示，在保密部分，還是會有配套措施。

顧立雄今首度至立院業務報告並備質詢，會前受訪時被問及國軍開放自由行後的保密作為，他說，我們還是會有配套措施，第一個是有事再回報，第二個是出行前會宣教，另外當然還有一些旅遊警示、防疫警示，都會事先讓官兵知道。

至於顧立雄5日表示，即日起正、副主官留值規定恢復常態，被視為「邱規顧不隨」，他則表示，這在邱部長任內就已經開始檢討，只是經過他跟參謀本部討論，就回歸突發狀況處置規定。

顧立雄說，各級應處能力都有所提升，參謀本部同意回復到去年既有規定，因此沒有什麼隨不隨的問題。

另外，美國總統拜登表示，若陸試圖片面改變現狀，美國不會不防衛台灣，而雖不排除動用美國軍力，但和派遣陸海空軍力有異。顧立雄認為，拜登這些談話，從過去脈絡來看，主要是彰顯台灣重要性，台海的和平穩定是全球安全繁榮不可或缺的要素，這是最大的重點。

他強調，我們要做的是強化自我防衛的能力和決心，加入美國印太戰略的一環，形成有效嚇阻。

媒體也問，台北國防產業論壇登場，有預計採購什麼？顧回應，這是民間的國防產業合作、交流機制，與國防部的軍購建案無關。

而共軍日前圍台軍演，國民黨立委陳永康表示，從共軍東部戰區的資料可得知，這是中共演練其「一體化聯合作戰」能力，國軍是否有相對作為？顧立雄說，軍事作戰的韌性，本身就不是單純只有國防部的事，事實上在國安會期間，就推動「全社會防衛韌性」。

顧表示，也就是說電力供應、能源供應、通訊韌性、醫療韌性都要跨部會合作，才能達到全社會防衛，戰時才能加強作戰韌性。

最後被問到首度以國防部長身分備詢心情如何？顧立雄笑說，看到這麼多媒體，很高興跟大家見面，也希望能夠多多支持。