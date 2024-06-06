炸物、鹹酥雞多用防油紙袋包裝，日前有媒體報導，防油紙袋可能含有含氟化學物質，可能增加罹癌機率，毒物專家指出，含氟化學物質導致人類罹癌證據雖不足，卻可能致膽固醇與肝指數上升、生育能力降低、內分泌失調及甲狀腺疾病、糖尿病、腎臟發炎等機率升高，建議仍要注意長期攝取對健康影響。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」PO文指出，PFAS全氟辛烷類化合物具有防水、防油的特性，廣泛被用在防水衣料、食品包材、化妝品、保養品、爆米花袋、披薩襯紙、鐵氟龍不沾鍋等上，現又發現在裝食物的吸油紙袋裡也有。

招名威指，PFAS是多種有機氟化合物的總稱，推測有1萬多種，其中的全氟辛酸和全氟辛烷磺酸被指對健康有害，日本國內禁止製造和進口，國際癌症研究機構已將全氟辛酸的致癌風險等級列為「一級致癌物」。PFAS確實很危險，又是一級致癌物，但我們只是單純吃鹹酥雞的話，不小心食物碰到外包裝的吸油紙袋一定會致癌嗎？答案是「不一定，看狀況。」

招名威指，首先我們是吃食物不是吃吸油紙袋，是間接攝取到，不是直接，劑量沒有那麼高，萬一吸油紙袋上的PFAS不穩定，有可能受熱後釋放到食物上但不至於會一瞬間大量跑到食物上，由此推測，食物上的劑量還是太低，應不足以達到毒害的標準。

招名威指，若是微量的PFAS，我們每天都吃到一點點，長期下來，有沒有可能在未來某一天罹患癌症了？這有可能，但要花多長的時間，沒有人有這樣的數據，目前都是透過動物試驗的結果來推測，人類的數據還是不足。

招名威指，與其說致癌，倒不如說PFAS可能導致膽固醇升高、肝指數上升、腎臟發炎機率增加、生育能力降低、內分泌失調以及甲狀腺疾病、糖尿病等機率升高，孕婦若暴露過量PFAS會導致新生兒出生後體重下降、早產、神經發育及生殖功能障礙。

招名威指，重點是上述疾病發生都是要吃很長一段時間PFAS污染的食物或是直接吃到PFAS才有可能發生，短時間內是很難會造成大規模傷害的，但長期還是要注意。