Zoox聲明指出，他們將在兩座城市鄰近商業與娛樂區的小型區域部署測試車隊，這些車隊由改裝後的豐田Highlander與人類安全駕駛組成。

Zoox早在加州與內華達州測試他們自行設計的自駕車，這些汽車沒有方向盤與踏板，可容納4名乘客。奧斯汀與邁阿密將成為Zoox第四與第五個公共測試地點。

Zoox表示，目前還不會在奧斯汀與邁阿密提供公共乘車服務，但在拉斯維加斯與舊金山等目標市場推出後，可能開始考慮在多個城市提供服務。