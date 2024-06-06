Zoox聲明指出，他們將在兩座城市鄰近商業與娛樂區的小型區域部署測試車隊，這些車隊由改裝後的豐田Highlander與人類安全駕駛組成。
Zoox早在加州與內華達州測試他們自行設計的自駕車，這些汽車沒有方向盤與踏板，可容納4名乘客。奧斯汀與邁阿密將成為Zoox第四與第五個公共測試地點。
Zoox表示，目前還不會在奧斯汀與邁阿密提供公共乘車服務，但在拉斯維加斯與舊金山等目標市場推出後，可能開始考慮在多個城市提供服務。
據路透社報導，亞馬遜旗下自駕技術公司Zoox 5日表示，他們計劃在德州奧斯汀（Austin）與邁阿密（Miami）開始測試自駕車，這是該公司在美國西部州以外的首個測試地點。
Zoox聲明指出，他們將在兩座城市鄰近商業與娛樂區的小型區域部署測試車隊，這些車隊由改裝後的豐田Highlander與人類安全駕駛組成。
Zoox早在加州與內華達州測試他們自行設計的自駕車，這些汽車沒有方向盤與踏板，可容納4名乘客。奧斯汀與邁阿密將成為Zoox第四與第五個公共測試地點。
Zoox表示，目前還不會在奧斯汀與邁阿密提供公共乘車服務，但在拉斯維加斯與舊金山等目標市場推出後，可能開始考慮在多個城市提供服務。
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